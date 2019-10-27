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воскресенье, 27 октября 2019 04:09

США усиливает позиции в Сирии

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США усиливает позиции в Сирии
США перебрасывают в Сирию технику для защиты нефтяных месторождений. Фото: ЗІК

Пентагон планирует перебросить в Сирию бронированный транспорт для защиты нефтяных месторождений северо-восточной Сирии.

"Мы укрепляем эту позицию. В нее войдут некоторые механизированные силы", - сказал министр обороны Марк Эспер, передает Politico.

Эспер не вдавался в подробности, однако отметил, что "миссия в Сирии остается тем, с чего началась миссия в Сирии", то есть направленной на борьбу с ИГИЛ.

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Некоторые западные СМИ утверждают, что США развертывает танки. Однако под "механизированными силами" американские военные обычно подразумевают как подразделения, оснащенные боевыми машинами Брэдли, так и танками Абрамс. Армейская бригада в Кувейте в свою очередь оснащена обоими видами бронетехники.

Также неясно, сколько военнослужащих останется на нефтяных месторождениях или какие типы транспортных средств будут отправлены.

Таким образом, направления американских военных будет означать, что планы по частичному сокращению американского контингента в стране частично пересмотрены.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии после "быстрой 100-процентной победы над халифатом "Исламского государства".

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