США убили лидера ИГИЛа

Аль-Багда скрывался в течение последних 5-и лет. ФОТО: interfax.ru

Во время спецоперации американских сил в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Сообщают об этом американские СМИ, в частности телеканалы CNN и Fox News.

Официального подтверждения информации от Белого Дома пока еще не поступило. Единственное – в ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп оставил в Twitter сообщение, в котором рассказал, что "случилось что-то очень важное".

По информации американских СМИ, операцию по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона. Начали ее после получения данных разведки.

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Перехватить главаря "Исламского государства" американским военным удалось в поселке Бериша. Чтобы избежать задержания, террорист подорвал на себе пояс смертника. Действительно ли погибшим является Абу Бакра аль-Багдади, с точностью узнают только после получения результатов ДНК-анализа и биометрического теста.

США хотят перебросить в Сирию дополнительные наземные механизированные силы. Все для того, чтобы защитить от боевиков террористической организации "Исламское государство" нефтяные поля.