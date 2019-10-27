США убили лидера ИГИЛа

Во время спецоперации американских сил в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Сообщают об этом американские СМИ, в частности телеканалы CNN и Fox News.
Официального подтверждения информации от Белого Дома пока еще не поступило. Единственное – в ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп оставил в Twitter сообщение, в котором рассказал, что "случилось что-то очень важное".
По информации американских СМИ, операцию по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона. Начали ее после получения данных разведки.
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Перехватить главаря "Исламского государства" американским военным удалось в поселке Бериша. Чтобы избежать задержания, террорист подорвал на себе пояс смертника. Действительно ли погибшим является Абу Бакра аль-Багдади, с точностью узнают только после получения результатов ДНК-анализа и биометрического теста.
США хотят перебросить в Сирию дополнительные наземные механизированные силы. Все для того, чтобы защитить от боевиков террористической организации "Исламское государство" нефтяные поля.
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