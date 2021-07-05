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США пообещали помочь Украине с вакцинами

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США пообещали помочь Украине с вакцинами
США передаст вакцины COVAX. Через эту инициативу их получит Украина. Фото: Reuters

США будут способствовать Украине в дальнейших поставках вакцины против Covid-19.

Об этом сегодня на брифинге в Одессе заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает УНІАН.

Помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса она назвала продолжением многолетнего сотрудничества правительств США и Украины в борьбе с другими заболеваниями. В частности, с ВИЧ, туберкулезом и другим.

"Примерно месяц назад президент США Джо Байден объявил, что правительство США за свой счет приобретет еще 500 млн доз Pfizer/BioNTech и передаст их COVAX, чтобы раздавать ее другим странам в мире", - сказала Квин.

Украина является одним из получателей препарата.

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Она добавила, что кроме получения вакцины важно обеспечить надлежащую транспортировку и хранения препаратов.

Украина может начать выпуск вакцин против коронавируса. Для налаживания этого процесса уже есть определенные договоренности. Однако производство смогут запустить примерно за год, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Дата
05
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