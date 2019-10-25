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пятница, 25 октября 2019 21:32

США перебросят в Сирию бронетехнику

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США перебросят в Сирию бронетехнику
США будут защищать нефтяные месторождения. Фото: Reuters

США хотят перебросить дополнительные наземные механизированные силы в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей.

Пытаются защитить их от боевиков террористической организации "Исламское государство", заявил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер по итогам встречи глав военных ведомств НАТО.

"Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, – борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами. Мы перебросим дополнительные механизированные силы в Дейр-эз-Зор. Я не буду комментировать дальнейшие детали, наше командование примет все необходимые решения для обеспечения безопасности месторождений", - сказал Эспер.

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Он не исключил, что для охраны месторождений нефти будут переброшены выведены с северо-востока Сирии с связи с турецкой операцией американские подразделения.

В связи с завершением вывода курдских боевиков из "безопасной зоны" Турция прекращает военные операции в Сирии. "На данном этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", - пишут в заявлении министерства, сообщает Reuters.

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