Школьницу 8 дней насиловали 20 мужчин

Протест против изнасилований и сексуального насилия в Индии в октябре 2020-го / Getty Images

В Индии 15-летнюю девочку 8 дней насиловали 20 мужчин.

Жертва рассказала полиции, что 25 февраля она с подругой и еще одним лицом поехала в город Джалавар по школьную сумку. В парке с ними заговорили 3 взрослых, которые накачали ее наркотиками, а потом посадили и насиловали. Об этом пишет Daily Star.

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Полиция подтвердила, что 20 мужчин, включая 4 несовершеннолетних, насиловали жертву в течение 8 дней. До сих пор за преступление арестованы 18 человек, в частности 4 несовершеннолетних. Также 2 старших офицера полиции отстранены от должностей за халатность.

Офицер Шарад Чоудхари сказал, что эти 2 полицейские бездействовали 10 дней после заявления о преступлении.

Председатель комитета защиты детей Канизий Фатима и член комитета Мадхубала Шарма посетили дом, где взяли показания у потерпевшей и ее матери.

В Индии в последние полгода произошел ряд громких групповых изнасилований, попавшие в заголовки мировых новостей. В феврале 12-летнюю девочку изнасиловали несколько человек из одной семьи, потом убили, а тело сожгли. В то же время родителей жертвы преступники поработили на 12 дней. Они также угрожали родителям, чтобы не заявляли в полицию о преступлении.

В декабре 2020-го женщину изнасиловали 5 мужчин, а когда пришла в полицейский участок, чтобы сообщить о преступлении, ее снова изнасиловали.