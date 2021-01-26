Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы

Гламурную испанскую модель и полицейскую Иоланду Молл, 40 лет, уволили с работы, когда ее руководители наткнулись на видео в соцсети TikTok, которые она разместила на дежурстве.

На нем видно, как модель держит пистолет и смеется, когда мчится на вызов из-за вооруженного ограбления. Об этом пишет Daily Star.

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Женщина ранее позировала полуобнаженной для мужских журналов, прежде чем пошла работать в правоохранительные органы. Мать одного ребенка из города Эспаррегера, неподалеку Барселоны, любит внимание. Он появился на испанском шоу свиданий "Адам и Ева", где участники раздеваться до гола.

Она также любит снимать розыгрыши и смешные видео для своих страниц в соцсетях, через которые ранее уже имела споры с работодателями.

Ранее Иоланда работала топлес-моделью для одного из самых известных мужских журналов Испании - Interviu. Журнал разорился, и модель пошла в полицию.

Мэр Эспаррегера Эдуард Ривас назвал действия Иоланда достойными сожаления. Он сказал, что решение об увольнении показало единство в защите ценностей и этического кодекса, которым должны следовать работники муниципалитета и местная полиция.

Все спорные видео со страниц соцсетей женщины удалены. Другого правоохранителя, который был в кадре на одном из видео с Иоландой, отстранили от работы на 4 года и 7 месяцев.

Между тем американская военная 19-летняя Белла Порч получила популярность в TikTok благодаря харизме и мимике. После окончания школы в 2017-м девушка пошла служить в военно-морские силы США.