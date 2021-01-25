Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок

Фото: @bella.poarch

19-летняя американская военная филиппинского происхождения Белла Порч получила мегапопулярность в TikTok благодаря своей харизме и мимике.

После окончания школы в 2017 году девушка пошла служить в военно-морские силы США.

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Позже Порч решила оставить тренировки и начала активно снимать видео в TikTok. В августе 2020 года видео Беллы стало вирусным и его посмотрело около 40 млн зрителей за сутки.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку с самыми горячими снимками юной звезды.

Приложение TikTok подвел итоги года и создал подборку самых популярных видео платформы.