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вторник, 26 января 2021 06:06

Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
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На TikTok Беллы Порч подписано 54 млн пользователей.
Фото: @bella.poarch
На TikTok Беллы Порч подписано 54 млн пользователей.
На TikTok Беллы Порч подписано 54 млн пользователей.
На TikTok Беллы Порч подписано 54 млн пользователей.
На TikTok Беллы Порч подписано 54 млн пользователей.

19-летняя американская военная филиппинского происхождения Белла Порч получила мегапопулярность в TikTok благодаря своей харизме и мимике.

После окончания школы в 2017 году девушка пошла служить в военно-морские силы США.

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Позже Порч решила оставить тренировки и начала активно снимать видео в TikTok. В августе 2020 года видео Беллы стало вирусным и его посмотрело около 40 млн зрителей за сутки.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку с самыми горячими снимками юной звезды.

Приложение TikTok подвел итоги года и создал подборку самых популярных видео платформы.

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