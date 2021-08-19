Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Разбившийся самолёт в 2007 году / Aero Icarus

20 августа 2008-го около мадридского аэропорта Барахас лайнер McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Spanair, который выполнял рейс JK 5022 "Барселона-Мадрид-Лас-Пальмас-де-Гран-Канария" через несколько секунд после отрыва от полосы рухнул на землю и разрушился. Из находившихся на борту 172 человек выжили 18.

Катастрофа стала третьей крупнейшей в истории Испании. Авария еще больше ухудшила и без того поганый имидж Spanair и усугубила ее финансовые трудности. Впоследствии компания прекратила деятельность в 2012 году.

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Самолет изготовили в 1993 году и Spanair приобрела его в июле 1999 года.

На борту было 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Это была вторая попытка взлета. За час до этого пилоты отказались от вылета из-за чрезмерных температур в датчике температуры набегающего воздуха. Самолет доставили на стоянку, где рабочие отключили нагреватель. Борту разрешили лететь с неработающим нагревателем, поскольку во время полета не ожидалось обледенения. Затем случилась попытка, во время которой произошла авария.

Авария произошла из-за того, что пилот не смог развернуть закрылки и предкрылки, как это требовалось для взлета. Без использования этих устройств "большой подъемной силы" крылья не могли генерировать достаточную подъемную силу, чтобы удерживать самолет в воздухе. Система предупреждения о невозможности взлета, не сработала, и пилоты продолжили попытку. Самолет на мгновение оторвался от земли, покатился вправо и ударился об землю рядом с взлетно-посадочной полосой. Крылья отделились от самолета, и фюзеляж распался на две части. Крылья и две трети задней части фюзеляжа охватил огонь.

Из 172 находившихся на борту 146 погибли в результате крушения или сразу после пожара, в том числе оба пилота. Из 26 пассажиров и членов экипажа, спасенных с места крушения, шесть скончались до прибытия в больницу, еще двое в больнице. В результате, общее число жертв составило 154. Большинство погибших и 16 выживших были гражданами Испании.





