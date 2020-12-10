Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка

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Американская проститутка Элис Литтл подала в суд на правительство штата Невада через карантинные ограничения.

Об этом сообщило издание New York Post.

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По словам Литтл, из-за карантина она потеряла работу. До пандемии она зарабатывала $1 млн в год.

Женщина называет себя "самой дорогой проституткой США" и считает введение карантина открытой дискриминацией легальных секс-работников Невады.

Сейчас девушка работает в сфере маркетинга и подрабатывает интимными онлайн-встречами.

Жительница Великобритании 30-летняя Мел Браун начала продавать свое нижнее белье и за месяц зарабатывает больше $800.