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пятница, 21 февраля 2020 14:26

Россияне дали Гриценко 6 лет тюрьмы "за терроризм". Заочно

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Россияне дали Гриценко 6 лет тюрьмы &quot;за терроризм&quot;. Заочно
Гриценко в России придумали криминал

В России заочно приговорили бывшего министра обороны Украины Анаталия Гриценко.

Окружной военный суд в Москве приговорил Гриценко к шести годам колонии, сообщили российские "РИА Новости".

Экс-министра назвали виновным по российской статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".

Гриценко обвинили в двух высказываниях в телеэфире, якобы сделанных в 2014-м и 2017 году.

В первом Гриценко якобы заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы на Донбассе, и предложил подрывать российские поезда с боевой техникой. Во втором - что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

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"Как я к этому отношусь? В моем понимании терроризм - это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с вами землю, это сбивание российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе детей, это отравление/убийство российским "Новичком" людей на территории чужих государств. Это действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире. К сожалению, терроризм этот - до сих пор не наказан.

А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" - не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются", - отреагировал Гриценко в Facebook.

Анатолий Гриценко - бывший министр обороны Украины. Возглавлял ведомство в 2005-2008-х. Баллотировался в президенты на выборах в 2019 году.

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