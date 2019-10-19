Россияне бомбят Сирию

Россияне наносят авиаудары по Сирии, в результате которых гибнут мирные жители. Фото: slovoidilo.ua

Российская авиация 19 октября провела масштабную атаку на сирийскую провинцию Идлиб, контролируемой джихадисты.

ВКС России осуществили атаку на авиабазу "Тафтаназ", подконтрольную группировке "Хайят Тахрир Аль-Шам", сообщает Al Masdar News.

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В соседней провинции Латакия, ВКС России нанесли более 10 авиаударов по авиабазе "Тафтаназ" и ее окрестностях. Уничтожение инстраструктура и конвой подкрепление, который имели прислать на фронт войны с сирийской армией.

Также возобновили атаку на крепость джихадистов Рекая, в которой якобы находится один из главных командных центров "Хайят Тахрир Аль-Шам" в южном Идлибе.

Недавно российские ВКС усилили свои атаки на северо-западе Сирии на фоне сообщений о новом наступлении, который начнут армией режима Башара Асада и его союзниками в Идлибе, Хаме и Латакии.

Немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter публикует кадры атаки российской авиации в Идлибе.

"Интересно, что санкциями Москве никто не угрожает", - отмечает он.

17 сентября 2018 Турция и Россия подписали соглашение о зоне деэскалации на северо-западе Сирии. С тех пор в результате атак сил режима Асада и ВКС России погибли более 1,3 тыс. мирных жителей.