Россия призвала ЕС укреплять границы и стимулировать Киев выполнять Минские соглашения

Мария Захарова призвала ЕС стимулировать Киев к выполнению минских соглашений. Фото: МИД России

Представительница МИД России Мария Захарова призвала ЕС не заниматься "риторической гимнастикой" по требованиям РФ.

Об этом она рассказала на брифинге.

Также она посоветовала ЕС укреплять границы, в частности, через Украину.

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"Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в ​​сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего из-за стимулирования киевских властей на выполнение минского комплекса мер", - заявила Захарова.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным 30 декабря. Они обсудят ряд тем, включая будущие дипломатические контакты.