Российские военные убили в Сирии более 8 тыс. мирных жителей

В Сирии из-за российских бомбардировок погибли 8289 мирных жителей. Фото: DW

В Сирии с сентября 2015 из-за российских бомбардировок погибли 8289 мирных жителей.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights.

По словам правозащитников, среди погибших 1997 детей в возрасте до 18 лет, 1255 женщин и 5037 мужчин. Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что все они якобы были убиты в результате бомбардировок российскими военными самолетами.

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Согласно данным организации, за этот же период было убито 5244 террористов "Исламского государства" (ИД), а также 5485 бойцов повстанческих и исламистских группировок.

Группа российских военных подорвалась на мине в Сирии. Трое офицеров погибли, еще двое получили ранения.