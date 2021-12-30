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четверг, 30 декабря 2021 17:40

Разговор Путина и Байдена: о чем будут говорить

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Разговор Путина и Байдена: о чем будут говорить
30 декабря президент США проведет телефонный разговор с президентом России. Фото: ua.news

Президенты России Владимир Путин и президент США Джо Байден в запланированном телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Цель разговора очень понятна – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были в повестке дня довольно недавнего разговора по видеоконференцсвязи. Это продолжение того обсуждения, которое начато по видеоконференцсвязи. И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 января будут проходить", - отметил Песков.

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По его словам, инициировал проведение беседы 30 декабря Путин.

"Этот телефонный разговор не может привести к отмене консультаций России и США по безопасности и стратегической стабильности, запланированных на 10 января", - подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Пескова, разговор президентов состоится по телефону в 23:30 по московскому времени, и он не предусматривает открытую часть.

Разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, который состоится 30 декабря, будет вторым за декабрь. 7 декабря Путин и Байден провели продолжавшиеся два часа переговоры в формате телемоста. Основной темой тогда была ситуация вокруг Украины.

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Дата
30
декабря

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