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среда, 23 февраля 2022 09:48

Путину нужен повод для оккупации всей Украины - Шольц

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Путину нужен повод для оккупации всей Украины - Шольц
Шольц похвалил Путина за его позицию. Фото: Getty images

Президент России Владимир Путин сейчас может искать повод для оккупации всей Украины.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, передает "Голос Америки".

Он сказал, что Германия и другие страны дали понять на заседании Совбеза ООН, что решение Москвы признать независимость так называемых ЛДНР не получило поддержки в мире.

Шольц считает, что президент Украины Владимир Зеленский заслуживает глубокого уважения, потому что наша страна не попалась на провокации России.

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"Российский президент только этого и ждет, чтобы получить повод для возможной оккупации всей Украины", - говорит Шольц.

Германия останавливает сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Это подтвердил канцлер Олаф Шольц во вторник в Берлине. Такое решение принято на фоне эскалации российско-украинской войны и после признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых ЛНР и ДНР.

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