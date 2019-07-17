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среда, 17 июля 2019 19:01

Путин изменил закон о гражданстве для украинцев

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Путин изменил закон о гражданстве для украинцев
В России внесли изменения в закон о гражданстве для украинцев. Фото: LIGA.net

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит поправки в закон о предоставлении российского гражданства украинцам по упрощенной процедуре.

Как отмечается, теперь на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом. Об этом сообщают российские СМИ.

"Внести ... следующие изменения: из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия начала раздавать жителям оккупированного Донбасса загранпаспорта

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса, достигших 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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