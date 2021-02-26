Продают атмосферный дом с суперзвездой по соседству

В Ньо-Йорке продают дом покойного режиссера, обладателя "Оскара" Майка Николса. Дом расположен в том же квартале, что и особняк американской певицы Мадонны.

Автор: DD Reps Таунхаус имеет ширину 40 футов

Риелторы просили за участок $26 млн. Николс владел недвижимостью до 1995 года и продал ее тогда за $1,6 млн, сообщает New York Post.

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Здание находится в Верхнем Ист-Сайде. В нем есть 8 спален, 5 каминов, библиотека, кухня, столовая и гостиная с высокими потолками. Их высота достигает 6 м, это является особенностью дома.

Автор: DD Reps Дополнительные привилегии включают библиотеку, обшитую деревянными панелями.

Дом французского модельера Пьера Кардена выставлен на продажу. Его создал венгерский архитектор Антти Ловаги в 1970-е. "Пузырьковый" дом, который расположен на юге Франции, пытались продать несколько лет назад за более 11 млрд грн - 300 млн фунтов стерлингов.