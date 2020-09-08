Принц Гарри и Меган наконец вернули долги

Принц Гарри и Меган рассчитались со всеми долгами перед королевской семьей. ФОТО: instagram.com

Наконец супругам принца Гарри и Меган Маркл удалось рассчитаться со всеми долгами перед королевской семьей и британскими налогоплательщиками. Они выплатили 2,4 миллиона фунтов стерлингов (3,2 миллиона долларов). Именно в такую ​​сумму обошелся ремонт в особняке Фрогмор-хаус в Лондоне.

Об этом сообщил пресс-секретарь принца, пишет Time.

После того как Гарри и Меган вышли из королевской семьи и переехали в США, из них потребовали вернуть деньги налогоплательщиков, на которые они обустроили особняк.

Отдать долг сразу супруги не могли, поэтому решили платить его частями. Пара ежемесячно перечислила в бюджет 18 000 фунтов и по подсчетам должна была выплатить долг только через 11 лет. Но благодаря многолетней сделке с Netflix супругам удалось выплатить долг и теперь они не должны британской казне.

Как и было договорено, Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи Гаррисоном имеют право жить в Фрогмори, когда бывать в Великобритании.

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Королева Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать титул герцогов Сассекских. На публике теперь супруги не имеют права называть себя герцогами Сассекскими. Они должны будут отказаться от слова "королевский" в своих проектах.