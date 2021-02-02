Президент, который не начал войну: Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Трампа номинировали на премию. Фото: Reuters

45-го президента США Дональда Трампа номинировал на Нобелевскую премию мира депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон.

Об этом политик написал в Facebook.

По словам Мадисона, Трамп стал первым за 30 лет президентом США, который не начал новых войн, а наоборот подписал ряд мирных соглашений, которые "помогли обеспечить стабильность и мир в регионе".

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"В связи с тем, что номинантов на Нобелевскую премию мира также могут выдвигать члены парламента, я воспользовался этой возможностью. Крайний срок - в полночь 31 января, и я сделал это ровно за 2 часа до падения дедлайна", - прокомментировал Мадисон.

Десятки политиков с администрации Джорджа Буша выходят из Республиканской партии из-за того, что многие однопартийцы не отказались от сотрудничества с Дональдом Трампом после его подстрекательств к штурму Капитолия 6 января.