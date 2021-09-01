Правительство Афганистана возглавил лидер "Талибана"

Талибы назначили своего руководителя главой правительства. Фото: ВВС

Новым главой правительства Афганистана назначили лидера движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзаде.

Под его руководством управлять страной будет президент или премьер-министр, сообщает Tolo News.

"Талибан" также назначил губернаторов, начальников полиции и начальников полиции провинций и округов.

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Ахундзаде - лидер талибов с 2016 года. Он родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане, участвовал в боевых действиях против советской армии в 1980-х годах. Он также занимался религиозной деятельностью.

Талибы убили афганского певца Фавада Андараб. 28 августа боевики "Талибана" пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан. Его вывели из дома и расстреляли.