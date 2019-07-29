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понедельник, 29 июля 2019 07:42

Порезали и сложили в чемодан: нашли тело известной секс-блогерши
7

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Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life
Фото: katti_loves_life
Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life
Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life
Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life
Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life

Автор: katti_loves_life
  Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life
Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life

27 июля в московской квартире было найдено обнаженное тело Екатерины К. Она была дерматологом и секс-блогером.

"Родители девушки стали переживать, когда Екатерина перестала отвечать на телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру.

Именно хозяин квартиры и обнаружил тело. ", - передает Рен ТВ.

Автор: katti_loves_life
  Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life
Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life

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Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях. По ее Instagram было подписано более 80 тыс. человек.

Автор: katti_loves_life
  Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life
Блогерша разорвала отношения с молодым любовником ради старшего мужчины. ФОТО: katti_loves_life

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие. Одна из версий - убийство из-за ревности.

Обнаружили тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу "Француз".

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Дата
29
июля

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

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