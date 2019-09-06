Подорвалась группа российских офицеров

Группа российских военных взорвалась на мине в Сирии.
Трое офицеров погибли, еще двое получили ранения, сообщает "24 канал".
В Минобороны России заявили, что 4 сентября обошлось без потерь среди россиян.
Группа российских военных якобы направлялась в опорный пункт. Через 30 м от наблюдательного пункта взорвались две мины ОЗМ-72.
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Арабское издание Al-Masdar предполагает, что взрыв устроили сирийские антиправительственные повстанцы. Это могли быть бойцы "Национального фронта освобождения Сирии".
13 мирных человек погибли и еще 20 получили ранения из-за российский авиаудар по одной из сирийских деревень в идлибський зоне. Об этом заявил глава Управления гражданской обороны Идлиб Мустафа Хадж Юсуф.
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