По телевизору показали фейковое обращение королевы Великобритании

С помощью фейка хотели предупредить зрителей. Фото: Reuters

Телеканал Channel 4 включил дип-фейк после рождественской речи королевы Елизаветы II.

В поддельном видео королева предупреждала подданных об опасностях технологий, пишет CNN.

Актриса спросила у зрителей, всегда ли мы видим правдивые вещи. Телекомпания хотела таким образом предупредить о дезинформации и фейковых новостях в цифровую эпоху

Также фейковых королева обиженно сказала о переезде принца Гарри и Меган в Северную Америку и станцевала в стиле TikTok.

Channel 4 ежегодно делает альтернативные поздравления на Рождество. Это всегда вызывает споры.

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В настоящем обращении королева поблагодарила медикам и выразила соболезнования семьям, которые не смогли отпраздновать Рождество вместе из-за карантина.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, в условиях пандемии проведут Рождество в Виндзорском замке, не приглашая к себе родственников.