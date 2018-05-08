Пашинян договаривается с олигархами и обещает нового министра обороны

Никол Пашинян на трибуне армянского парламента - Национального собрания

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал победу благодаря поддержке олигархов и военных со скандальной репутацией. Он обещает привлечь к своему правительству экспертов из разных сфер.

Именно представители крупного бизнеса в парламенте, одиозные генералы и депутаты от нацменьшинств принесли ему 13 победных голосов. Все они являются членами правящей Республиканской партии, сообщают "Новости Армении".

Национальное собрание избрало Пашиняна премьером 8 мая. Он был единственным претендентом на эту должность. За него проголосовали 59 депутатов при необходимых 53. Против проголосовали 42 депутата. Президент Армении Армен Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром.

Новоизбранный премьер обещает кадровые перестановки в правительстве. В частности, в Министерстве обороны будет новый руководитель.

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"В стране есть многочисленные профессионалы. Они должны быть вовлечены в управление ею. В составе правительства будут существенные изменения", - сказал Пашинян.

Также его парламентская фракция "Елк" ("Исход") обсудит возможность для членов Республиканской партии занять места в кабмине.

Уличные акции продолжаются в Армении с 13 апреля. Люди протестовали против избрания на пост премьера 63-летнего Сержа Саргсян. Он 10 лет был президентом. 2015 года провел конституционную реформу. За ней, большинство властных полномочий перешла к правительству и премьеру. После президентства Саргсян обещал оставить политику. Однако 17 апреля парламент избрал его главой кабинета министров. 20 апреля лидер протестов Никол Пашинян объявил четыре требования к властям: отставка Саргсян, избрание на должность премьер-министра представителя от народа, формирование временного правительства, принятие парламентом программы нового кабмина или досрочные парламентские выборы. 23 апреля Саргсян подал в отставку. Люди не прекратили протесты, потому что власть выполнила только одно требование. 25 апреля на призыв одного из лидеров оппозиции Армении 42-летнего Никола Пашиняна на улицы столицы Еревана вышли более 10 тыс. человек. Они требуют, чтобы Республиканская партия отказалась руководить страной.