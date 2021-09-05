Панджшерское сопротивление сообщило о разгроме группировки талибов

Фронт сопротивления сообщил о разгроме группировки талибов в северо-восточной части долины. Фото: Twitter

Фронт сопротивления сообщил о разгроме группировки талибов в северо-восточной части Панджшера.

"В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировки была ликвидирована, взята в плен во время бегства и отступления местным населением с помощью сил сопротивления", - сообщил афганский журналист и представитель фронта сопротивления Фахим Дашти, сообщает "Інтерфакс-Україна".

В других частях долины ситуация находится под полным контролем бойцов фронта, выступающих против талибов.

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Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает, что талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 тыс. боевиков. Представители "Талибана" ситуацию не комментировали.

Талибы, захватившие контроль над Афганистаном, отложили формирование нового правительства на следующую неделю. Ожидалось, что состав правительства объявят до 4 сентября. Сообщается, что задержка связана с попытками "Талибана" привлечь к руководству страной большое количество приемлемых для Запада личностей, поскольку кабинет министров из одних талибов точно не будет воспринят международным сообществом.