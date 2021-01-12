Ожидается штурм Капитолия во время инаугурации Байдена

Капитолий могут штурмовать второй раз. Фото: Reuters

Перед инаугурацией новоизбранного президента Джо Байдена планируется повторный штурм Капитолия,

Служба безопасности Конгресса США предупредила законодателей о возможном штурме здания Конгресса США, Белого дома и Верховного суда, пишет The Hill со ссылкой на источник.

Некоторые законодатели призвали американцев при возможности не посещать Вашингтон в день инаугурации Байдена, 20 января.

Байден займет должность 46-го президента США 20 января 2021 года.

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Напомним, 6 января 2021 Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.