ООН обнародовала печальную статистику детского труда

Детский труд: 152 млн мальчиков и девочек вынуждены работать, чтобы помочь своей семье выжить. Фото: Getty Images

В мире почти каждый десятый ребенок вынужден работать, чтобы помочь выжить своей семье. Это 152 млн мальчиков и девочек, из них - 73 млн работают в опасных или грабительских условиях.

Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, обнародованном по случаю празднования 12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом.

Больше всего детей - 72 млн - вынуждены работать в Африке, на втором месте - страны Азии (62 млн).

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ЮНИСЕФ призвал правительства, гражданское общество и предприятия энергичнее бороться с причинами детского труда - нищетой, отсутствием шансов на получение образования и дискриминацией девочек.

Детский фонд ООН констатировал сокращение количества работающих детей за последние десятилетия - с 246 млн в 2000 году до 152 млн в 2016 году, однако отметил, что в последнее время темпы снижения замедлились. Если снижение числа работающих детей продолжится нынешними темпами, то и в 2025 году во всем мире будут работать 121 млн детей.

Ежегодно тысячи эмигрантов платят торговцам людьми за то, чтобы их контрабандой провезли из Африки в Европу. На людей ждет дорога через весь континент. Женщинам и детям грозит многократное сексуальное насилие. В конце пути они могут попасть в рабство.