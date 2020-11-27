Океан переплыли без приключений, поэтому назвали "тихим"

Портрет Магеллана неизвестного художника XVI-XVII вв. / Wikipedia

28 ноября 1520-го, 500 лет назад, португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан вошел в Тихий океан на 3-х кораблях, став первым европейцем, который достиг Тихого океана с Атлантического.

20 сентября 1519-го Магеллан отплыл из Испании, чтобы найти западный морской путь к богатым на специи островам Индонезии. Командуя 5-ю кораблями и 270 людьми, отплыл в Западную Африку, а затем в Бразилию, где обошел американское побережье в поисках пролива, который мог бы вывести на запад.

Магеллан решил перезимовать в Патагонии. 31 марта экипаж осел на зимовку в поселении, которое назвали Пуэрто-Сан-Хулиан. Произошел бунт, в котором приняли участие 3 из 5 капитанов кораблей. Бунт оказался неудачным, так как большая часть экипажей осталась верной Магеллану. Одного из лидеров мятежников казнили, другого оставили на берегу.

21 октября Магеллан наконец нашел пролив, который так долго искал. 28 ноября 3 корабля вышли в Тихий океан. Чтобы пройти коварным проливом, понадобилось 38 дней. Когда мореплаватель увидел океан, то заплакал от радости.

Его флот пересек океан с юго-востока на северо-запад за 99 дней. Пересек настолько спокойно, что океан назвали "тихим". К концу плавания у экипажей закончилась еда, и жевали кожаные части снаряжения, чтобы выжить.

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6 марта 1521-го экспедиция высадилась на острове Гуам. 10 дней спустя бросили якорь на филиппинском острове Себу. Магеллан встретился с местным вождем, который после обращения в христианство, убедил европейцев помочь завоевать враждебное племя на соседнем острове Мактан.

В бою 27 апреля 1521-го Магеллана ранили отравленной стрелой, и он умер. После смерти выжившие, на 2-х кораблях отправились на Молуккские острова, где загрузились пряностями. Один корабль безуспешно попытался вернуться через Тихий океан. Другой продолжил движение на запад под командованием баскского мореплавателя Хуана Себастьяна де Элькано.

Судно пересекло Индийский океан, обогнуло африканский мыс Доброй Надежды и 6 сентября 1522-го прибыло в испанский порт Санлукар-де-Баррамеда, став первым кораблем, который совершил кругосветное плавание.