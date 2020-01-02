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четверг, 02 января 2020 12:22

Обращение Путина набрало кучу дизлайков в YouTube - их срочно скрыли

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Обращение Путина набрало кучу дизлайков в YouTube - их срочно скрыли
Новорічне Звернення Путіна получил негативну реакцію громадян России. Фото: AFP / М

Российские каналы массово скрыли дизлайки под новогодним обращением Путина.

Как сообщает DW, Первый канал и холдинг ВГТРК (телеканалы "Россия 1" и "Россия 24") скрыли счетчики лайков и дизлайков под выступлением президента РФ Владимира Путина в YouTube. Позже их примеру последовали НТВ и RT.

На одном из этапов в видео на НТВ было 34 тысяч негативных и только 10 тысяч положительных оценок. На момент публикации кнопки "нравится" / "не нравится" уже убраны, как и возможность оставить комментарий.

На странице Первого канала в видеохостинга до 13.00 мск 1 января, когда счетчики еще не были отключены, выступление Путина набрал 66 тысяч дизлайков при 12 тысячах лайков.

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"Россия-24" скрыла счетчик под обращениями президента после того, как во время интернет-трансляции большой пресс-конференции в декабря 2019 года пользователи массово начали нажимать кнопку "не нравится".

Это происходит уже второй год подряд. В 2018 году по видеозаписям с новогодней речью, изложенными "Россией 1" и Первым каналом, тоже были закрыты комментарии и отключены счетчики. Ряд наблюдателей тогда отметил, что часть аккаунтов, авторы которых ставили дизлайки и оставляли негативные замечания, была зарегистрирована буквально накануне трансляции.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента РФ Владимира Путина "с праздниками". Об этом во вторник сообщил Офис президента.

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Дата
02
января

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