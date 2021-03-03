Никто не хочет покупать имения из "Крестного отца" за $120 млн

Внутри поместья из фильма "Крестный отец" / The Agency

Роскошный голливудский особняк из фильма "Крестный отец" продают с 2007-го, но покупатель не находится.

Пригласили агента по недвижимости из Лондона, чтобы помочь продать. За имение просят $120 млн. Эта цена делает его самым дорогим домом на рынке недвижимости в США. Об этом пишет Daily Star.

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Особняк можно было увидеть в культовых сценах трилогии о мафии, а также в фильмах "Черный король" и "Телохранитель". В имении есть теннисный корт, кинотеатры и огромные террасы для более 400 гостей.

Он был построен в 1927 году. Его купила актриса Мэрион Дэвис в 1946-м, чтобы жить со своим любимым, магнатом издательства Уильямом Херстом. Это также был дом для медового месяца убитого президента США Джона Кеннеди и его жены Джеки. Он служил тоже его штаб-квартирой на президентских выборах.

Имение с 18 спальнями расположен на 3,5 акрах земли в центре Беверли-Хиллз. В нем есть ночной клуб и бильярдный зал. Херст и Дэвис хранили имение как свой дом до смерти Херста в 1951-м, а имущество принадлежало Мэрион Дэвис до 1967-го, 6 лет после его смерти.