Невакцинированные работники будут платить за еженедельные тесты из собственного кармана

В Греции ввели строгие правила для невакцинированных. Фото: Укринформ

Правительство Греции ввело обязательное еженедельное тестирование для всех невакцинированных работников.

Отныне они должны будут платить за еженедельное тестирование из собственного кармана или иметь свидетельство о прививках, чтобы получить доступ к месту работы. Об этом сообщает AP.

Непривитым детям в школах будут делать тесты за государственный счет.

Такие ограничения будут распространяться также на спортивные заведения, музеи и археологические памятки, а также на кинотеатры и рестораны.

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Греция ранее ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников и позволила прививать детей от 12 лет. Сейчас около 56% греков полностью привиты от Covid-19.

В середине июля в Греции прошли массовые демонстрации противников вакцинации от коронавируса. В частности, около четырех тысяч человек протестовали перед парламентом в Афинах против Covid-ограничений для невакцинированных граждан. Сотни людей вышли на акции протеста в Салониках и Гераклионе (столица острова Крит), требуя оставить за ними право не вакцинироваться.