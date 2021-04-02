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пятница, 02 апреля 2021 17:25

Не боятся "проклятия фараона": Египтом пройдет парад мумий

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Не боятся &quot;проклятия фараона&quot;: Египтом пройдет парад мумий
В Египте пройдет "парад мумий". Фото: liga.net

В Каире, Египет, 3 апреля проведут "парад мумий". Тела 22 фараонов перевезут с одного музея в другой.

Подробностями поделилось издание CNN.

Процесс перевозки мумий превратят в настоящее празднование с колесницами, пением и танцами. Однако почти все детали власти Египта держат в секрете.

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По словам директора музея Ахмеда Гонейма, посетители будут чувствовать себя, словно в гробницах фараонов, когда будут заходить в Зал королевских мумий.

С каждой мумией перевезут их гроба и все вещи, которые нашли возле них.

"Главное, что мы хотим, чтобы посетители знали об этих мумиях - это то, как они мумифицировались и сохранялись в течение долгого времени", - прокомментировал доктор Мустафа Исмаил, который возглавил группу по подготовке мумий к перевозке.

В Египте пользователи социальных сетей увидели связь между "проклятием фараона" и недавними чрезвычайными событиями - аварией на Суэцком канале и столкновением поездов.

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Дата
02
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