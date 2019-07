Назвали любимые сериалы Елизаветы II

Елизавета II во время отпуска смотрит сериалы и телешоу. Работники королевы рассказали, какие именно передачи личный секретарь заказывает у телеканалов.

Чисто английское убийство / The Bill

Детективный сериал, 1984-2010

Сериал о жизни и работе сотрудников полиции. Это любимый сериал королевы Елизаветы. Она очень расстроилась, когда в 2010-м телешоу решили закрыть. Всего за 26 лет было снято 2425 серий.

Убийства в Мидсомере / Midsomer murders

Детективный сериал, 1997 год и на сегодняшний день

Сериал рассказывает об убийствах, совершенных в вымышленном английском графстве Мидсомер. Он основан на серии детективных романов из цикла "Старший инспектор Барнаби" известного британского драматурга Кэролайна Грэма. Всего вышло 20 сезонов сериала, состоящих из 122 эпизодов.

Соблюдая приличия / Keeping Up Appearances

Комедийный сериал, 1990-1995

Главная героиня, Гиацинта Бакет, старается изо всех сил подняться по социальной лестнице. Один из способов - изменить свою неблагозвучную фамилию, которую она произносит на французский манер, - Букет. Но все ее усилия приводят к комическим ситуациям.

Сериал Keeping Up Appearances

Новые трюки / New Tricks

Детективный сериал, 2003-2015

Опытный офицер полиции Лондона Сандра Пуллман испортила успешную карьеру: за глупую случайность она сорвала операцию по освобождению похищенного гангстерами миллионера. Случай получил огласку, начальство не может оставить Сандру на прежней работе, но и терять ценного работника не желает. Сандре поручают возглавить вновь создаваемый отдел по расследованию нераскрытых преступлений-UCOS (Unsolved Crime and Open Case Squad).

Бабье лето / Last Of The Summer Wine

Ситком, 1973-2010

Три старца из Йоркшира, постаревшие, но не повзрослевшие, вспоминая дни юности, пытаются совершить подвиги, несвойственные пожилым людям.

Доктор Кто / Doctor Who

Научно-фантастический сериал, 1963 год и на сегодняшний день

Доктор Кто — инопланетный путешественник во времени. Вместе со спутниками путешествует во времени и в пространстве, спасает целые цивилизации и людей. Это самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Всего было снято 26 сезон, состоящих из 842 эпизодов.

Научно-фантастический сериал Doctor Who

В Лондоне прошли торжества по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II. На парадном плацу был масштабный парад с участием конной и гренадерской гвардии. Британская королева Елизавета II прибыла в отдельном конном экипаже. Британский принц Чарльз, британский принц Уильям, британский принц Эндрю, герцог Йоркский и британская принцесса Анна, королевская принцесса верхом на лошади идут за британской королевой Елизаветой II в конном экипаже. В праздновании приняли участие свыше 1400 солдат, почти 300 лошадей и 400 музыкантов.