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понедельник, 30 декабря 2019 15:57

Назвали дату визита Помпео в Украину

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Назвали дату визита Помпео в Украину
Помпео прибудет в Украину 3 января. Фото: BBC.com

В Украину в пятницу, 3 января, прибудет госсекретарь США Майк Помпео.

В рамках визита состоятся встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Помпео также почтит память погибших на Донбассе и встретится с представителями религиозных организаций, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.

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Всего с 3 по 7 января госсекретарь США посетит пять стран - Украину, Минск, Нур-Султан, Ташкент и Никосию.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

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