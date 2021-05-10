НАТО откроет свое представительство при ОБСЕ

При ОБСЕ откроют представительство НАТО. Фото: DW

Североатлантический Альянс и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене.

Это позволит в будущем создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организаций в Вене, сообщает пресс-служба альянса.

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Церемония подписания Соглашения прошла в понедельник, 10 мая, с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Австрии Александера Шелленберга.

Кандидатура руководителя миссии Украины при НАТО определена, сейчас происходят формальности, связанные с назначением на эту должность.