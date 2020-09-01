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вторник, 01 сентября 2020 17:12

Нашли 35 км кокаина на берегу моря

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Нашли 35 км кокаина на берегу моря
В США житель Флориды нашел пакет с 35 килограммами кокаина. Фото: CNN

В США житель Флориды во время прогулки по пляжу нашел пакет с 35 км кокаина.

Американский пограничный патруль изъял 30 пакетов с наркотиками и заявил, что стоимость запрещенного вещества превысила миллион долларов, сообщает CNN.

По словам главного патрульного агента Майами Джона Модлина, частые находки наркотиков в этом районе свидетельствуют об усилении активности наркодиллеров на побережье Флориды.

"На пляжах штата находят много таких посылок, поскольку контрабандисты используют Мексиканский залив и архипелаг Флорида-Кис для перевозки наркотиков", - рассказал Модлин.

Также он добавил, что за июль-август патруль изъял более 95 км вынесенного на берег кокаина.

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25 ноября 2019 в Европе впервые перехватили подводную лодку с 3 т кокаина. Испанская полиция перехватила подводную лодку для перевозки наркотиков у побережья Галисии в северо-западной части страны. Около 3 тыс. кг кокаина перевозила субмарина. Она была сделана в Гайане, ее длина составляет 22 м, а в Европу она прибыла из Колумбии. 2 членов экипажа, эквадорцов, арестовали.

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