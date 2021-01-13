Наймите "сказочников" Трампа и все, что говорит ваша компания, станет ложью - Forbes

Forbes не доверяет ни Трампу, ни его сотрудникам. Фото: forbes

Журнал Forbes не может доверять тем компаниям, которые взяли на работу бывших сотрудников действующего президента США Дональда Трампа. Особое внимание издание будет обращать на экс-секретарей его администрации.

Об этом заявил главный редактор Forbes Рэндалл Лейн.

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По его словам, "расплата за правду" начнется с пресс-секретарей Белого дома - людей, которым "народ платит за информирование".

Лейн считает, что все, кто работал на Трампа врали в его защиту.

"Лжецы Трампа не заслуживают такого же "золотого парашюта". Пусть деловой мир знает: наймите любого из "сказочников" Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью", - прокомментировал Лейн.

Действующий президент США Дональд Трамп не планирует уходить в отставку, несмотря на желание Конгресса объявить ему импичмент.