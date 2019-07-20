На заграничном участке испортили все бюллетени для голосования украинцев

МИД Украины предупредило посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента. Эти печати должны были быть возвращены в ведомство сразу после президентских выборов.
Такие безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозы срыва голосования 21 июля, сообщает LB.ua.
Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.
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Верховную Раду нового созыва, как и прошлые, будут избирать по смешанной системе, согласно которой 225 депутатов избираются по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном избирательном округе среди лиц, внесенных в партийные избирательные списки, остальные — по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.
Проходной барьер для партий, преодоление которого необходимо для попадания в парламент составляет 5%.
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