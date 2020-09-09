На пляж в маске: Турция усилила карантин

Усиленные меры эпидемической безопасности действуют на территории всех 81 провинций Турции. Фото: pixabay.com

В Турции граждан обязали носить маски во всех без исключения общественных местах. В том числе на пляжах.

Об усилении мер противодействия распространению коронавирусной инфекции сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Турции.

"На нынешнем этапе уровень распространения болезни растет, а здоровье населения находится под угрозой... Граждане обязаны носить маски на улицах, пляжах, работе, фабриках, в местах для пикников, парках, садах, транспорте и тому подобное", - отметили в МВД Турции.

Жесткие меры эпидемической безопасности действуют на территории всех 81 провинций страны. Такое решение вызвано невыполнением принятых ранее мер, особенно по социальному дистанцированию.

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В Турции начался второй пик эпидемии коронавирус нового типа Covid-19. Одной из причин может быть несоблюдение мер защиты. В стране более 6730 человек умерли в результате Covid-19, тогда как 252 тыс. человек излечились от этой болезни. В стране почти 281 500 подтвержденных случаев.