На Нобелевскую премию мира выдвинули более 300 кандидатов

Рекорд на Нобелевской премии мира. Фото: Reuters

В 2021 году на Нобелевскую премию мира выдвинули 329 кандидатов.

Это третье наибольшее количество претендентов на премию за все время ее существования, сообщили на сайте Нобельской премии.

В этом году на премию мира претендуют 234 человека и 95 организаций. В 2021-м количество кандидатов превзошла прошлогодний показатель ㅡ тогда на премию выдвинули 317 кандидатов.

Абсолютный рекорд установили в 2016, когда на Нобелевскую премию мира выдвинули 376 кандидатов.

Имена кандидатов нельзя разглашать ни членам Нобелевского комитета, ни тем, кто выдвигал кандидатов. Однако ранее СМИ сообщали, что в этом году на премию выдвинули: президента России Владимира Путина, российского оппозиционера Алексея Навального, эко-активистку Грету Тунберг, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, бывшего президента США Дональда Трампа, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), протестное движение Black Lives Matter ( "Жизнь темнокожих важны"), НАТО и Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) и др.

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Попасть в список Нобельской лауреатов довольно сложно. Кандидата имеют право рекомендовать только действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета, советники, назначенные Нобелевским институтом, члены национальных парламентов и правительств различных стран, члены Международного арбитражного суда в Гааге, а также лауреаты Нобелевских премий.