Мужчина больше года борется с коронавирусом

Джейсон Келко уже более года борется с коронавируса / SWNS

В Великобритании мужчина с Лидса дольше всех в стране лечится от коронавируса - находится в отделении интенсивной терапии в больнице больше года.

Джейсон Келко, 49 лет, недавно смог встать с постели, куда его положили в отделение интенсивной терапии в апреле 2020 года. Он заболел коронавирусом перед Рождеством 2019 года. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия и Китай распространяют фейки о западных Covid-вакцинах - ЕС

Прошло больше года, а он остается в той же палате. Жена Джейсона, Сью, утверждает, что ему уже легче, и надеется, что он скоро вернется домой.

"В течение длительного времени мне говорили, что это вопрос, вернется ли Джейсон домой, а не когда вернется. Теперь, похоже, поедет со мной домой. Это реальная перспектива. Говорим "когда", а не "если", - говорит Сью.

В прошлом месяце Джейсона отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, который использовал более года. Это огромное облегчение для Сью и самого Джейсона. Однако больной остается на периодическом почечном диализе, ему все еще делают трахеотомию, по-прежнему ежедневно рвет.

Во время пребывания в больнице у Джейсона проявились болезни, не связанные с Covid-19, которые также подорвали здоровье. Почки и легкие были почти полностью разрушены, возникло подозрение на гастропарез. То есть расстройство пищеварения из-за снижения активности мышц желудка. Во время пребывания в больнице Сью нечасто видела мужа.