Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом

Модель 26-летнюю Уитни Пейдж в Лас-Вегасе ограбили на заправке под дулом пистолета.

У нее забрали сумку с банковскими карточками и успели использовать $1 тыс., прежде чем воров поймала полиция. Об этом пишет британская Daily Star.

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Звезда привыкла получать комплименты по поводу своего тела. К ней постоянно обращаются мужчины в соцсетях.

В конце прошлого года на Хэллоуин она была на заправке, когда подъехало авто с тремя мужчинами. Она была в костюме женщины-кошки. Мужчины пытались заговорить с ней и настойчиво предлагали подвезти. Пейдж отказалась и пошла внутрь магазина на заправке. Когда вышла и ждала Uber, то подъехала та же машина. Один мужчина выскочил, наставил пистолет и забрал ее сумочку.

Уитни позвонила в полицию. Модель заблокировала большинство банковских карт сразу после ограбления, но забыла об одной. Из нее мужчины купили в супермаркете товаров на $1 тыс.

Воров удалось определить по записям с камер видеонаблюдения магазина. На следующий день полиция пошла в один из мужских клубов, арестовала их и забрала все вещи Пейдж.

Теперь модель планирует купить пистолет для самозащиты и больше не выходит одна, особенно по вечерам.