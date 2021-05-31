Миру угрожают новые пандемии Covid-26 и Covid-32

В мире могут появиться новые пандемии. Фото: Reuters

Человечество ждет появление новых пандемий Covid-26 и Covid-32.

Об этом заявил ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез, пишет NBC News.

"Природа говорит нам о том, что произойдет: будет Covid-26 и Covid-32, если мы полностью не поймем происхождения Covid-19", - прокомментировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ прокомментировали утечку коронавируса из лаборатории Уханя

По словам ученого, в Китай нужно направить вирусологов, эпидемиологов и экспертов, чтобы узнать происхождение коронавируса.

Хотез считает, что необходимо нажать на власти Китая, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям. Экспертам нужно собрать образцы вируса, крови людей и животных.

"Это в интересах не только Китая или США, но и всего мира", - отметил Хотез.

Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса, который сочетает признаки индийского и британского штаммов.