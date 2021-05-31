Миру угрожают новые пандемии Covid-26 и Covid-32

Человечество ждет появление новых пандемий Covid-26 и Covid-32.
Об этом заявил ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез, пишет NBC News.
"Природа говорит нам о том, что произойдет: будет Covid-26 и Covid-32, если мы полностью не поймем происхождения Covid-19", - прокомментировал он.
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По словам ученого, в Китай нужно направить вирусологов, эпидемиологов и экспертов, чтобы узнать происхождение коронавируса.
Хотез считает, что необходимо нажать на власти Китая, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям. Экспертам нужно собрать образцы вируса, крови людей и животных.
"Это в интересах не только Китая или США, но и всего мира", - отметил Хотез.
Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм коронавируса, который сочетает признаки индийского и британского штаммов.
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