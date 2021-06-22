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вторник, 22 июня 2021 17:30

Меркель вакцинировалась от коронавируса смешанными препаратами

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Меркель вакцинировалась от коронавируса смешанными препаратами
Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Она вакцинировалась препаратом Moderna.

Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на представителя правительства Германии.

Немецкий канцлер получила смешанную прививку несколько дней назад.

О каких-либо побочных эффектах информации нет.

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Однако сегодня, 22 июня, Меркель принимала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в ведомстве канцлера в Берлине.

Первую прививку от коронавируса канцлер получила 16 апреля. Тогда она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

Канцлерка Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, которая после прививки у некоторых пациентов вызвала тромбоз.

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