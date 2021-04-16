Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca

Ангеле Меркель сделали прививки от коронавируса. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, которая после прививки у некоторых пациентов вызвала тромбоз.

Об этом сообщило издание DW.

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Пресс-секретарь федерального правительства Штефан Зайберт в Twitter опубликовал справку о вакцинации и процитировал слова канцлера после того, как она получила инъекцию.

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании по вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - сказала Меркель.

Kanzlerin #Merkel: "Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden." pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

В Канаде связывают случаи тромбоза у пациентов, привитых от Covid-19, с введением им индийской вакцины CoviShield от коронавируса производства AstraZeneca.