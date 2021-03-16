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вторник, 16 марта 2021 09:46

Мать подделала эротические видео, чтобы подставить конкуренток дочери из группы поддержки

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Мать подделала эротические видео, чтобы подставить конкуренток дочери из группы поддержки
Раффаэла Споун пыталась устранить конкуренток дочери из группы поддержки. Фото: BUCKS COUNTY SHERIFF'S OFFICE

В штате Пенсильвания, США, Раффаэла Споун создала и распространяла откровенные фото и видео с 3 девушками подростками с помощью технологии дипфейка.

Таким образом женщина хотела подставить соперниц своей дочери из группы поддержки, пишет BBC.

Летом 2020 года Споун прислала тренеру команды Victory Vipers, родителям девушек и владельцам спортзалов фейковые интимные материалы. На видео и фото якобы черлидерки были обнаженными, курили и употребляли спиртное.

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Для распространения дипфейков Споун использовала незарегистрированный номер телефона. С этого же номер женщина посылала девушкам сообщения с призывами к суициду. Семья одной из девушек обратилась в полицию из-за сообщений. Позже с подобными жалобами к правоохранителей обратились еще 2 семьи.

Полиция отследила номер по IP-адресу и пришла в дом Споун. После обыска власти изъяли несколько мобильных телефонов, с которых женщина посылала сообщения девушкам. Дочь Споун не знала о поступке матери.

Женщину обвинили в кибердомаганнии к детям и арестовали.

Телеканал Channel 4 включил дипфейк после рождественской речи королевы Елизаветы II.

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