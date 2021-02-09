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среда, 10 февраля 2021 08:00

Майка Тайсона посадили за изнасилование

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Майка Тайсона посадили за изнасилование
Новость, что Майк Тайсон садится в тюрьму на первой полосе газеты / Getty Images

10 февраля 1992-го жюри присяжных признало виновным в изнасиловании бывшего чемпиона по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона. Жертвой преступления стала 18-летняя участница конкурса красоты Дезире Вашингтон. Тайсон получил 10 лет тюрьмы, из них 4 года условно.

Тайсон прославился в 1986-м, когда победил Тревора Бербика. В 20 лет стал самым молодым чемпионом в супертяжелом весе в истории бокса.

Тайсон родился 30 июня 1966 году в Нью-Йорке. У него было тяжелое детство. Его отправили в исправительную школу. Там открылся боксерский талант парня. Он рос под опекой легендарного тренера Каса Д'Амато.

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Тайсон стал профессионалом в 1985 году, а в следующем году чемпионом в супертяжелом весе. Титул сохранял до 1990-го, когда его побил Джеймс Дуглас.

В июле 1991 года Тайсон встретился с Дезире Вашингтон на репетиции конкурса "Мисс Черная Америка" в штате Индианаполис. Вашингтон сопровождала Тайсона назад в его номер в гостинице, а утром 19 июля он якобы ее изнасиловал.

Тайсон утверждал, что секс был по обоюдному согласию. Однако жюри признало боксера виновным в сентябре того же года и осудило в феврале 1992-го. В марте он начал отбывать срок в Молодежном центре Индианы. Его освободили в марте 1995-го. За решеткой провел 3 года.

После тюрьмы Тайсон ненадолго вернул себе титул чемпиона в супертяжелом весе в 1996 году. В 1997-м во время боя с Эвандером Холифилдом Тайсон откусил чемпиону в супертяжелом весе кусок уха. В результате ему запретили временно заниматься боксом. Тайсон также имел конфликт с законом и провел несколько месяцев в тюрьме за нападение на водителя после ДТП.

Также боролся с наркоманией и финансовыми проблемами после растраты накопленного многомиллионного состояния. Профессиональная карьера закончилась в 2005-м, когда проиграл бой Кевину Макбрайду.

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Дата
10
февраля

Майка Тайсона посадили за изнасилование

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