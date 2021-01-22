Корейцы верят, что Кимы - боги, которые могут читать мысли

Энми Пак / Getty Images

Девочка в возрасте 13 лет ушла из коммунистической Кореи. Она рассказала, что верила, что лидер страны Ким Чен Ын мог читать ее мысли, поэтому боялась думать.

Энми Пак перешла китайскую границу в Монголию, где ей помогли работники посольства Южной Кореи. Об этом пишет британская Daily Star.

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Сейчас девушка учится в США и выступает против режима Кимов. Объясняя, как работает пропаганда в КНДР, Пак рассказала, что первые 2 Кима считаются мощными, и корейцы верят, что они были похожи на всемогущих богов.

Она рассказала, что режим учит корейцев, что хотя их бывшие лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир умерли, однако их дух будет жить вечно вместе с корейцами.

Она рассказала, что полностью верила, что Кимы голодные и страдают, как и все корейцы, это было во всех песнях, которые им приходилось петь.

"Северокорейский режим скопировал Библию. В христианстве говорится, что Бог знает, о чем вы думаете, а также, что Иисус умер, но его дух живет с нами вечно. То же нам говорили о Ким Чен Ире, что он умер, но его дух живет вечно", - говорит беглянка Пак.

Пак также рассказала, что влияние пропаганды ослабевает, а новый лидер Ким Чен Ын менее популярен, чем отец - Ким Чен Ир. Частично изменения связаны с тем, что в страну попадает все больше информации извне, а из нее становится понятно, что род Кимов - люди, а не боги.

Информация поступает, и людям становится понятно, что Кимы ходят в туалет, плачут, что они люди, а не боги, которые могут двигать горы и творить чудеса. Все больше корейцев осознают эту пропаганду.

Ким Чен Ир говорил корейцам, что с 2012-го страна превратится в социалистический рай, утопию. Однако 2012 года ничего не произошло, и Ким Ир Сен был мертв. Люди страдали, а утопия не наступала, поэтому они просто не верят в нее. Поэтому Ким Чен Ыну трудно убедить корейцев, что он всемогущий Бог и единственный, кто может привести их в социалистический рай.