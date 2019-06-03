Компания Boeing обнаружила бракованные детали на своих на самолетах

Boeing обнаружила дефектные детали на своих на самолетах. Фото: 24 Канал

Совместная комиссия Федерального авиационного управления США (FAA) и компания Boeing обнаружила дефекты деталей на самолетах 737 NG и 737 MAX.

148 некачественных деталей могут быть установлены на более чем 300 самолетах по всему миру, пишет Reuters.

"Эти детали могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем нормативным требованиям прочности и долговечности.

Дефектные детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин. Это может привести к повреждению самолета во время полета", - говорится в заявлении.

FAA предупредило международные органы гражданской авиации о проблеме с деталями, они должны быть заменены в кратчайшие сроки.

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10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании EthiopianAirlines. Он выполнял рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли. В октябре 2018 Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек. 12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. 13 марта к запрету присоединилась Украина.