Иосиф Кобзон упал в кому. Фото: JK

Состояние здоровья народного артиста СССР Иосифа Кобзона резко ухудшилось, он впал в кому.

Накануне артиста госпитализировали в одну из столичных клиник. Сегодня ночью врачи подсоединили Иосифа Давыдовича к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Сейчас артист находится в реанимации одного из отделений нейрохирургии московской больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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В 2004 году у Иосифа Кобзона обнаружили онкологическое заболевание, медики провели хирургическое вмешательство. В 2009 году была сделана повторная операция. 26 июля текущего года состояние здоровья артиста резко ухудшилось, его госпитализировали в больницу.