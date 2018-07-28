Кобзон упал в кому

 
Ексклюзивы
1/5
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5346
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 783
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1386
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1602
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15345
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4554
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3186
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 612
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
28 Просмотров: 7074
Фото
Все фото
13
8
9
23
5
Впечатляющие фото женщин племени чин появились в сети
Впечатляющие фото женщин племени чин появились в сети
Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды
Работница Макдональдса избила посетительницу за стакан воды
Гончар удивительно украшает керамику перьями
Гончар удивительно украшает керамику перьями
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Видео
Все видео
С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст
С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
Гнев природы: 50-метровая песчаная буря накрыла весь город
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
На затонувшем корабле нашли клад серебряных монет
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1989
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 495
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4797
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1053
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4869
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 270
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 13:22

Кобзон упал в кому

  Комментировать
Кобзон упал в кому
Иосиф Кобзон упал в кому. Фото: JK

Состояние здоровья народного артиста СССР Иосифа Кобзона резко ухудшилось, он впал в кому.

Накануне артиста госпитализировали в одну из столичных клиник. Сегодня ночью врачи подсоединили Иосифа Давыдовича к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Сейчас артист находится в реанимации одного из отделений нейрохирургии московской больницы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кобзону и одиозным евродепутатам закрыли дорогу в Украину

В 2004 году у Иосифа Кобзона обнаружили онкологическое заболевание, медики провели хирургическое вмешательство. В 2009 году была сделана повторная операция. 26 июля текущего года состояние здоровья артиста резко ухудшилось, его госпитализировали в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кобзон упал в кому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

Самое читаемое
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 64386
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 1 Просмотров: 55858
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 5 Просмотров: 45397
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 45051
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн
Роналду получит 2 года тюрьмы и штраф €19 млн Просмотров: 20541
Мир
Убийца в рясе: российский священник зарезал жену
Убийца в рясе: российский священник зарезал жену Просмотров: 585
Белый дом поддержал выделение $ 250 млн на украинском оборону
Белый дом поддержал выделение $ 250 млн на украинском оборону Просмотров: 126
Родила и оставила в туалете - мертвого ребенка нашли на борту самолета
Родила и оставила в туалете - мертвого ребенка нашли на борту самолета Просмотров: 1944
С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст
С ней пытаются заниматься любовью - мужчина вырастил самый сексуальный куст
 Просмотров: 639
Путин пригласил Трампа в гости
Путин пригласил Трампа в гости Просмотров: 450
Больше всего комментируют
19
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
16
Пенсии выплачивают с задержками
7
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
5
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
3
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Голосов: 2198
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua